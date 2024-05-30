شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتمال اتفاقيات توطين الصناعة في قطاع المستحضرات الدوائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ضمن مساعيها الهادفة إلى توطين الصناعات وتحفيز المستثمرين لإنشاء مصانع محلية في المملكة، ونقل التقنية والمعرفة من خلال التعاون مع المصانع المحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة عبر نقل المعرفة التصنيعية من المستثمر، بما يساهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، اكتمال مستهدفات مجموعة من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشملت قطاع المستحضرات الدوائية، وذلك بالشراكة مع شركة تبوك للصناعات الدوائية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو»، ويساهم توطين هذا القطاع في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يتم تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنوياً من هذه المستحضرات لتغطية احتياج الجهات الصحية الحكومية، كما أشار إلى أهمية إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية، حيث ستساهم هذه الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام بدون أي انقطاعات للأدوية“.
كما عبَّر السماري عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقيات والتي تمثَّلت في وزارة المالية، ووزارة الصحة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الغذاء والدواء، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو».
الجدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث أن هذه الاتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم نحو نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبته ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.
وشملت قطاع المستحضرات الدوائية، وذلك بالشراكة مع شركة تبوك للصناعات الدوائية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو»، ويساهم توطين هذا القطاع في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية.
توطين الصناعة ونقل المعرفةوأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن ”اكتمال مستهدفات الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ شهد عام 2023 ظهور نتائج إيجابية لتلك الاتفاقيات، مشيراً إلى أنه تم إدراج عدد من منتجات قطاع المستحضرات الدوائية في القائمة الإلزامية بعد إكمال جميع متطلبات التوطين، تضمنت Dobutamine، Colistin، وEnoxaparin، وPotassium Iodide.
ومن المتوقع أن يتم تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنوياً من هذه المستحضرات لتغطية احتياج الجهات الصحية الحكومية، كما أشار إلى أهمية إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية، حيث ستساهم هذه الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام بدون أي انقطاعات للأدوية“.
كما عبَّر السماري عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقيات والتي تمثَّلت في وزارة المالية، ووزارة الصحة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الغذاء والدواء، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو».
الجدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث أن هذه الاتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم نحو نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبته ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.