شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البنك المركزي يطرح دليل التعريفة البنكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ دليل التعرفة البنكية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تمكين العملاء من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها، عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية.
وألزم البنك المركزي البنوك بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على كافة رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين وإيضاح جميع الرسوم للعملاء بالطرق كافة.
واشترط الدليل عدم التزام البنوك بالحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية، ويُسمح للبنوك بإعفاء العملاء من أي رسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة، وفقًا لسياسة كل بنك.
وأوضح أن تكلفة رسوم كشف الحساب أقل من سنة تبلغ 25 ريالا من الفرع ومجانية إلكترونيا، فيما تبلغ رسوم كشف الحساب لمدة من سنة إلى 5 سنوات 30 ريالا من الفرع ومجانية الكترونيا، أما كشف الحساب لأكثر من 5 سنوات فتكون تكلفته 50 ريالا من الفرع مجانا الكترونيا، وفي حال طلب العميل كشف حساب مختصر فيكون ذلك مجانا الكترونيا أو من الفرع.
أشار إلى أن رسوم خدمات الإيداعيات والسحب النقدي وإيداع شيك مجانية من الفرع أو الكترونيًا، أما بطاقات ”مدى“ فتكون رسوم إصدار بطاقة مدى لكل حساب أو تجديدها، إعادة اصدار بطاقة مدى سحبت من جهاز الصراف الآلي مجانية سواء من الفرع أو الكترونيا.
ونص الدليل على أنه في حال إعادة إصدار بطاقة مدى «مفقودة / تالفة خطأ في الرقم السري 3 مرات»، تكون الرسوم 30 ريالا الكترونيا أو من الفرع، فيما يكون استخدام العميل البطاقة مدى على نقاط البيع أو استخدامها لعمليات الشراء عبر الانترنت مجانية الكترونيا.
وبيّن أن رسوم الاعتراض الخاطئ على عمليات الشراء ببطاقة مدى 50 ريالا سواء الكترونيا أو من الفرع، وتكون تكلفة السحب النقدي ببطاقات مدى دوليا 25 ريالًا الكترونيا أو من الفرع.
وحدد البنك المركزي رسوم الشيكات، بمبلغ 10 ريالات لـ «اصدار دفتر شيكات ”25 شيك“ - إصدار أو إلغاء شيك مصرفي أو طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة»، وتكون الرسوم 15 ريالا لخدمة إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية أو إلغائه، فيما تبلغ رسوم طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة 20 ريالا اكترونيا أو من الفرع.
وذكر الدليل أن رسوم الحولات تكون مجانية إلكترونيًا أو من الفرع في حال تعريف مستفيد للتحويل إليه أو التحويل من حساب لآخر داخل البنك.
وتبلغ رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري للعمليات التي تعادل أو تقل عن مبلغ 500 ريال «فوري»، بحد أقصى 0,5 ريال الكترونيا أو من الفرع.
وتكون رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري «فوري» للعمليات التي تتجاوز مبلغ 500 ريال، 1 ريال بحد أقصى اكترونيا أو من الفرع.
وتبلغ رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لنفس اليوم، 7 ريالات الكترونيا و25 ريالا من الفرع.
أما التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «أجلة» فتبلغ الرسوم 5 ريالات الكترونيا و15 ريالا من الفرع.
وتبلغ رسوم التحويل إلى بنك خارج المملكة، 50 ريالا الكترونيا و75 ريالا من الفرع، وتصل رسوم تعديل أو إلغاء جوالة خارج المملكة 15 ريالا الكترونيا و25 ريالا من الفرع.
ونصّ الدليل على أن رسوم عمليات البطاقات تكون 75 ريالا في حال سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل من البطاقة الائتمانية، وفي حال سحب مبلغ أكبر من ذلك تكون الرسوم 3% بحد أقصى 300 ريال، وتقدم خدمتي استخدام العميل البطاقات الائتمانية على نقاط البيع، أو عمليات الشراء مجانا، أما رسوم الاعتراض الخاطئ على البطاقات الائتمانية، فتكون 50 ريالًا.
وألزم البنك المركزي البنوك بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على كافة رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين وإيضاح جميع الرسوم للعملاء بالطرق كافة.
واشترط الدليل عدم التزام البنوك بالحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية، ويُسمح للبنوك بإعفاء العملاء من أي رسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة، وفقًا لسياسة كل بنك.
رسوم فتح وكشف الحسابوحدد ”ساما“ في دليل التعريفة البنكية، رسوم فتح حساب جاري أساسي - وهو الحساب الأول للعميل بالبنك أو المصرف - أو انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب، بأن تكون مجانية سواء كانت الخدمة الكترونية أو من الفرع.
وأوضح أن تكلفة رسوم كشف الحساب أقل من سنة تبلغ 25 ريالا من الفرع ومجانية إلكترونيا، فيما تبلغ رسوم كشف الحساب لمدة من سنة إلى 5 سنوات 30 ريالا من الفرع ومجانية الكترونيا، أما كشف الحساب لأكثر من 5 سنوات فتكون تكلفته 50 ريالا من الفرع مجانا الكترونيا، وفي حال طلب العميل كشف حساب مختصر فيكون ذلك مجانا الكترونيا أو من الفرع.
أشار إلى أن رسوم خدمات الإيداعيات والسحب النقدي وإيداع شيك مجانية من الفرع أو الكترونيًا، أما بطاقات ”مدى“ فتكون رسوم إصدار بطاقة مدى لكل حساب أو تجديدها، إعادة اصدار بطاقة مدى سحبت من جهاز الصراف الآلي مجانية سواء من الفرع أو الكترونيا.
ونص الدليل على أنه في حال إعادة إصدار بطاقة مدى «مفقودة / تالفة خطأ في الرقم السري 3 مرات»، تكون الرسوم 30 ريالا الكترونيا أو من الفرع، فيما يكون استخدام العميل البطاقة مدى على نقاط البيع أو استخدامها لعمليات الشراء عبر الانترنت مجانية الكترونيا.
وبيّن أن رسوم الاعتراض الخاطئ على عمليات الشراء ببطاقة مدى 50 ريالا سواء الكترونيا أو من الفرع، وتكون تكلفة السحب النقدي ببطاقات مدى دوليا 25 ريالًا الكترونيا أو من الفرع.
خدمات الدفع ورسوم الشيكاتأما خدمات الدفع عبر نظام سداد، فأكد ”ساما“ على أن تكون مجانية في حال سداد رسوم وفواتير الخدمات الحكومية، أو سداد الفواتير ورسوم الخدمات، أو حساب سداد للدفع الالكتروني.
وحدد البنك المركزي رسوم الشيكات، بمبلغ 10 ريالات لـ «اصدار دفتر شيكات ”25 شيك“ - إصدار أو إلغاء شيك مصرفي أو طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة»، وتكون الرسوم 15 ريالا لخدمة إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية أو إلغائه، فيما تبلغ رسوم طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة 20 ريالا اكترونيا أو من الفرع.
وذكر الدليل أن رسوم الحولات تكون مجانية إلكترونيًا أو من الفرع في حال تعريف مستفيد للتحويل إليه أو التحويل من حساب لآخر داخل البنك.
وتبلغ رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري للعمليات التي تعادل أو تقل عن مبلغ 500 ريال «فوري»، بحد أقصى 0,5 ريال الكترونيا أو من الفرع.
وتكون رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري «فوري» للعمليات التي تتجاوز مبلغ 500 ريال، 1 ريال بحد أقصى اكترونيا أو من الفرع.
وتبلغ رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لنفس اليوم، 7 ريالات الكترونيا و25 ريالا من الفرع.
أما التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «أجلة» فتبلغ الرسوم 5 ريالات الكترونيا و15 ريالا من الفرع.
وتبلغ رسوم التحويل إلى بنك خارج المملكة، 50 ريالا الكترونيا و75 ريالا من الفرع، وتصل رسوم تعديل أو إلغاء جوالة خارج المملكة 15 ريالا الكترونيا و25 ريالا من الفرع.
عمليات الشبكة الخليجية والبطاقاتوبيّن البنك المركزي السعودي رسوم عمليات الشبكة الخليجية، والتي تتم الكترونيا فقط، حيث حدد 10 ريالات مقابل السحب النقدي ببطاقات مدى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، أما استعلام عن الرصيد ببطاقات مدى داخل دول مجلس التعاون الخليجي فتكون رسومه 3 ريالات، وتقدم استخدام العميل بطاقة مدى عبر نقاط البيع داخل دول مجلس التعاون الخليجي مجانا.
ونصّ الدليل على أن رسوم عمليات البطاقات تكون 75 ريالا في حال سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل من البطاقة الائتمانية، وفي حال سحب مبلغ أكبر من ذلك تكون الرسوم 3% بحد أقصى 300 ريال، وتقدم خدمتي استخدام العميل البطاقات الائتمانية على نقاط البيع، أو عمليات الشراء مجانا، أما رسوم الاعتراض الخاطئ على البطاقات الائتمانية، فتكون 50 ريالًا.