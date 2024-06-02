شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء ألف فصل فى التعليم الفنى وتطوير 200 مدرسة قائمة 24/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على تطوير العديد من مدارس التعليم الفنى والتقنى، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفى المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتى يحتاجها سوق العمل .

حول خطة العام المالى 24/2025 مجال التعليم الفني، تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم الجامعي والعالي، زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية، مضيفة أن خطة عام 24/2025 تتضمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.