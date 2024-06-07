شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع الدولار وتوقعات المتداولين بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبًا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث كسب المعدن نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2396.00 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.16 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.3% إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4% إلى 925.75 دولار.