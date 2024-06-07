الاقتصاد

مع تراجع الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

0 نشر
واس - سنغافورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع الدولار وتوقعات المتداولين بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبًا.
واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث كسب المعدن نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2396.00 دولار.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.16 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.3% إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4% إلى 925.75 دولار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا