شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 86 مليون ريال.. "ريف السعودية" يدعم 16 مشروعًا في قطاع الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، دعمه لصغار صيادي الأسماك في مناطق المملكة المختلفة، من خلال 16 مشروعًا في قطاع الأسماك بـ 86 مليون ريال خلال العام الماضي.

وأوضح البرنامج أن قطاع الأسماك يحظى باهتمامٍ كبير، إذ يُعد الاستثمار في الثروة السمكية من أكبر المعينات على تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب خلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي.

وأضاف بأن البرنامج يستهدف أيضًا تغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية وزيادة كميات إنتاجها، وتقليل الواردات منها، بالإضافة إلى تشجيع ودعم رواد الأعمال الشباب لإنشاء وتشغيل المنشآت الصغيرة للصيد. تقنيات الاستزراع السمكي وأشار برنامج "ريف السعودية"، إلى سعيه لتحقيق تلك المستهدفات من خلال عددٍ من المحاور، من أبرزها، تطوير تقنيات الاستزراع السمكي، وخدمات الإرشاد، والدعم الفني لصغار الصيادين؛ من أجل رفع الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء وتفعيل الجمعيات التعاونية لصغار الصيادين، وأصحاب المزارع السمكية الصغيرة؛ لخدمة القطاع، وتطوير مرفأ الصيادين والأسواق المحلية ورفع كفاءتها التسويقية، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال على إنشاء حاضنات الاستزراع السمكي، وتصميم برامج لرفع مهارات صغار الصيادين ومربي الأسماك؛ لرفع القيمة المضافة، ووضع إدارة مستدامة للأنظمة البيئية في السواحل، وخاصة المانجروف.

وبيّن البرنامج، تنفيذه لعددٍ من الأعمال المهمة خلال عام 2023م، والتي أسهمت في تطوير القطاع، منها، تطبيق ثلاث ممارسات جيدة، تمثّلت في الممارسات الإدارية المراعية للنظم البيئية في عدد من مواقع الصيد.

وتشمل ”إدارة النظم البيئية لمصايد الأسماك“، بالإضافة إلى بدء تجربة إنتاج الأعشاب البحرية كأحد المنتجات ذات القيمة العالية، بمشاركة 100 من صغار الصيادين في ثلاثة مواقع بكلٍ من جدة، الدمام، وجزر فرسان في جازان؛ حيث بدأ الإنتاج الفعلي في أكتوبر 2023م. قوارب الصيد الصغيرة كما قدّم البرنامج استشارات لعدد من السيدات في مجال المأكولات البحرية؛ تمهيدًا لمشاركتهن في تسويق الأعشاب البحرية، إلى جانب ذلك، عمل البرنامج على تطوير النظام الإحصائي الرقمي الوطني لمصايد الأسماك، وإعداد إطار لإنشاء قاعات المزادات الرقمية للأسماك؛ حيث نفّذ خلال 2023م قاعتي مزادات أسماك في جدة وجازان.

وأبان البرنامج، أن أبرز مشاريع قطاع الأسماك التي قدّم لها دعمًا، تمثلت في، توريد أجهزة استغاثة بالأقمار الاصطناعية «EPIRB» لقوارب الصيد الصغيرة، المخصصة لصغار الصيادين، وتوريد محركات لها، وتجهيز مراكز لصيانتها في كل من خور فرسان، القنفذة، أملج، الرايس، القطيف، والشقيق، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز مزادات الأسماك في عدة مناطق، وتنفيذ القوافل الإرشادية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية في مناطق المملكة، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لدعم صغار الصيادين.