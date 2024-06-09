الاقتصاد

بلدية ينبع تطرح العديد من الفرص الاستثمارية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت بلدية محافظة ينبع عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية وذلك لمواكبة المشاريع الكبرى القائمة والمستقبلية في المحافظة.

وبينت البلدية أن الفرص عبارة عن تشغيل وصيانة محلات تجارية والواقعة بمخطط ج 16 شارع القدس، وتشغيل وصيانة أكشاك للمشروبات الساخنة والباردة بمخطط أ8 حي الزهور، وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية وترفيهية والواقعة بالكورنيش الشمالي بجوار خيمة الفعاليات.

ودعت البلدية الراغبين بالاستفادة من الفرصة إلى زيارة البوابة الاستثمار في المدن فرص https://furas.momra.gov.sa/ar، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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