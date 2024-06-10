شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة بمكة ينفذ 24 ألف زيارة تفتيشية ضمن خطتها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 24 ألف جولة رقابية، شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنطقة المركزية للمسجد الحرام ومواقيت الإحرام وقطار الحرمين السريع.

وتهدف الجولات الرقابية لمتابعة وفرة السلع التموينية لضيوف الرحمن ورصد الأسعار ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع، وضبط المخالفات التجارية والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة.

والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها لموسم الحج.

وشملت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة ومواقيت الإحرام، وتم تحرير عدد من المخالفات لأنظمة حماية المستهلك.