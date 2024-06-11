تعزيزا لمركزها المالي.. أكوا باور توصي بزيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت أكوا باور عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال بمبلغ 7.12 مليارات ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة أن ذلك سيسمح لها بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أنه مع أهداف النمو القادمة، تقدر الشركة أن متوسط حصتها في الاستثمارات السنوية بين عامي 2024 و2030 سترتفع بشكل كبير إلى 2 مليار دولار – 2.5 مليار دولار سنويًا مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 1 مليار دولار – 1.3 مليار دولار سنويًا، حيث ستسمح هذه الزيادة في رأس مال الشركة مواصلة الاستثمار في نمو محفظتها مع الحفاظ على مركز مالي قوي.

وذكرت أن توصية مجلس الإدارة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

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