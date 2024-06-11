شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك البلاد الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال المنعقدة يوم الإثنين 29 أبريل 2024م.

وقال البنك في بيان على تداول: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم كان في 7 مايو الماضي.

وأضاف أن عدد الأسهم المباعة 100527 سهما، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم نحو 3.618 مليون ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 36 ريالا.

وأشار إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين اليوم.

وأفاد بأن توزيع العائد عن عملية بيع كسور الأسهم عن طريق بنك البلاد، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.

