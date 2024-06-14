شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة من أكبر مستثمري العالم في الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية خلال "قمة الأولوية"، والمقدمة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتطرق خلال الجلسة إلى دور وجهود المملكة في تطور الطاقة، وهدفها بأن تكون أحد أكبر مصدري الطاقة بكل أنواعها إلى العالم، بما فيها الطاقة النظيفة والمتجددة والتقليدية.



وأكد أن البترول سيكون جزءًا من مصادر الطاقة لعدة عقود، وأن الأهمية تكمن في إنتاج الطاقة على اختلاف مصادرها بكفاءة عالية وعدم إهدارها، وذلك لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية في كوكب الأرض.

آثار التغير المناخي

كما أكد الجبير أن المملكة من أكبر المستثمرين في الطاقة النظيفة، ولديها مشاريع ضخمة تستهدف الحد من آثار التغير المناخي بما في ذلك برنامج إعادة تدوير النفايات، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلى رأسها أحد أكبر مشاريع الهيدروجين في العالم الذي يتم تأسيسه في شمال المملكة (نيوم).

واستعرض أبرز ملامح ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتركيزها على تحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب وجلب الاستثمارات لتحقيق الاستقرار والنمو والازدهار بالمملكة.

تعزيز التعاون والاستقرار

وأشار الوزير الجبير إلى أهمية التقارب والتواصل بين دول العالم لتعزيز التعاون والاستقرار، والتقدم لمكافحة تحديات المناخ وأي تحديات أخرى.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على تكثيف تواصلها وتقاربها مع العالم، إذ إنها تتربع بين 3 قارات، وتحيط بها أهم الممرات المائية، كما أنها من الدول المهمة في أسواق الطاقة، وأحد المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأوضح أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد أحد أبرز مبادرات المملكة الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن المناخ.