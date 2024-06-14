مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين، اليوم، حيث حقق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500، وناسداك المجمع ارتفاعات قياسية للجلسة الرابعة على التوالي، بفضل استمرار أسهم قطاع التكنولوجيا في تحقيق مكاسبها، في تراجع مؤشر داو جونز الصناعي.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق، بمقدار 11.94 نقطة،ليصل إلى 5432.97 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 59.12 نقطة،ليصل إلى 17667.56 نقطة عند الإغلاق.

في حين أغلق المؤشر داو جونز الصناعي، على انخفاض بمقدار 70.48 نقطة، ليصل إلى 38639.92 نقطة.

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