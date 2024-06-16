شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق أول أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2024 حيث سجلت الأسعار ثباتا ملحوظا وذلك بالتزامن مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء، وفي السياق التالي نرصد أسعار الدواجن:

أسعار الدواجن أول أيام العيد

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 88 إلى 89 جنيها.

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 103 إلى 105 جنيهات.

كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلى 26 جنيها

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها.

شعبة الدواجن

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت 7 جنيهات من مستويات 95 إلى 88 جنيها تسليم أرض المزرعة بسبب انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، توقعت انخفاض الأسعار مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، واتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تحرك أسعار الفراخ البيضاء الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة وكذلك تضرر عدد من المزارع الصغيرة من النفوق الجماعي.

ومن جانب آخر ذكر سامح السيد ، أن سعر البيض سجل استقرار عند 135 جنيها للبيض البلدي و150 جنيها للبيض الأبيض و 151 جنيها للبيض الأحمر، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها عند إعادة البيع للمستهلكين.