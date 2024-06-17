شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التنازل عن خط محمول لمستخدم آخر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إمكانية تنازل العميل عن خط المحمول المسجل بأسمه لمستخدم آخر لكن بضوابط وشروط يجب على العميل استيفائها ضمنها سداد المستحقات المالية وتقديم أصيل بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.

شروط التنازل عن خط المحمول لمستخدم آخر

توجه مع المستخدم الذي ترغب في التنازل له عن الخط لأحد أفرع الشركة مقدمة الخدمة.

قدم بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين (المتنازل والمتنازَل له).

قدم أصل التعاقد على الخدمة.

ضرورة استيفاء أي مستحقات مالية على الخط محل التنازل من قبل المُتنازِل.

تلتزم الشركة بتسليم المستخدم المتنازل عن الخدمة ما يثبت هذا التنازل ويشمل ذلك بيانات التنازل للطرفين وتاريخ تفعيل التنازل.

تلتزم الشركة بتحرير عقد جديد للمستخدم المنتقلة إليه الخدمة.

يحق للشركة مقدمة الخدمة رفض التنازل عن الخدمة إذا لم يتمكن المستخدم من استيفاء اشتراطات نقل الخدمة.



