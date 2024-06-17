شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأنظمة المتوفرة لخطوط التليفون المحمول؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأنظمة المتاحة لخطوط التليفون المحمول والتي يمكنك من خلالها اختيار النظام الأنسب لاتحتياجات العميل، ضمنها الأنظمة مسبقة الدفع "شحن الرصيد"، نظام الدفع المسبق "كنترول"، الأنظمة آجلة الدفع "الفواتير"، نظام الدفع الآجل بالحد الائتماني، إليك إلى كل ما تريد معرفته:

الأنظمة مسبقة الدفع (شحن الرصيد)

تتوفر لدى الشركات مقدمة الخدمة العديد من الخيارات، فهناك باقات يومية وأسبوعية وشهرية، وباقات الـ 28 يوم للمكالمات الصوتية و/أو الموبايل إنترنت.

نظام الدفع المسبق (كنترول)

يتيح لك هذا النظام الاشتراك بإحدى خطط الأسعار مسبقة الدفع عن طريق دفع قيمة الباقة بشكل مسبق مقابل عدد من الوحدات أو الميجابايتس، وبعد انتهاء الباقة يجب عليك الشحن لاستخدام الخط.

يمكنك استخدام رصيدك دون الاشتراك في أي من الباقات، لكن ستكون تكلفة المكالمات أو استخدام الموبايل إنترنت أعلى.

إذا كنت مهتم باستخدام خدمة الموبايل إنترنت بشكل خاص فهناك باقات مخصصة للإنترنت تمنحك عدد وحدات (ميجابايتس) أكثر وتسهم في ترشيد نفقاتك.

كما يمكنك اختيار الباقات الموفرة التي تمكنك من تحديد مجموعة اتصال معينة (إضافة عدد معين من أفراد أسرتك أو أصدقاءك) على مجموعة من الوحدات يتم تقسيمها بينكم سواء للمكالمات الصوتية أو الموبايل إنترنت، أو التواصل فيما بينكم بتعريفة مخفضة لسعر الدقيقة.

الأنظمة آجلة الدفع (الفواتير)

هناك عدة أنواع من أنظمة الدفع الآجل:

نظام الدفع الآجل بالفاتورة المفتوحة: يتيح لك هذا النظام استخدام خط المحمول دون تحديد سقف للاستخدام، ويتم إصدار فاتورة شهريًا بقيمة الاستهلاك.

نظام الدفع الآجل بالحد الائتماني: وهو نظام آجل الدفع يمكنك من التحكم في اشتراكك الشهري من خلال تحديد حد ائتماني معين لقيمة الفاتورة الشهرية، تتوقف الخدمة عند الوصول إليه.