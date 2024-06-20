شكرا لقرائتكم خبر عن 144 مليون دولار قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تحرص العديد من دول العالم على استيراد النباتات الطبية والعطرية المصرية لجودتها الكبيرة مقارنة بالعديد من الأصناف التي تنتجها دول العالم.

وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 58 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة مالية بلغت 144 مليون دولار ، تمثل 2% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 7% من قيمة الصادرات.



كما نجحت مصر في تصدير 116 ألف طن فاصولياء جافة بقيمة 165 مليون دولار ، و28 ألف طن بصل أخضر بقيمة 39 مليون دولار.



وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 3.164 مليون طن بقيمة نحو 2.23 مليار دولار.



وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على راس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

