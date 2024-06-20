ارتفاع صادرات كوريا من السيارات خلال مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت صادرات كوريا من السيارات بنسبة 4.8 % على أساس سنوي في شهر مايو، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

ووصلت القيمة الإجمالية لشحنات السيارات إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي في مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في عام 2023، عندما بلغت القيمة 6.23 مليارات دولار، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وصعدت صادرات السيارات بنسبة 2.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 254,496 وحدة الشهر الماضي، حيث كانت الزيادة مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، التي سجّلت ارتفعًا في صادراتها بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.18 مليار دولار.

وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث قفزت المبيعات بنسبة 36.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.96 مليارات دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 43.4%، لتصل إلى 649 مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 18.3%، لتصل إلى 472 مليون دولار، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 15.4%، لتصل إلى 422 مليون دولار، وإلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 6.1% مسجلةً 217 مليون دولار.

وانخفض الإنتاج المحلي بنسبة 2.4% ليصل إلى 372,810 وحدات، فيما تراجعت مبيعات السيارات في الداخل بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 141,313 وحدة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة ( يونهاب) الكورية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مسجلةً 30.8 مليار دولار.

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