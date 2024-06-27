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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية الصيني لان فوه آن، كشف في التقرير الذي قدمه نيابة عن مجلس الدولة، أمس، خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن حسابات الحكومة المركزية الختامية في الصين لـ2023 استقرت بشكل عام، مع تحقيق تقدمات في إصلاح المالية وتنميتها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إجمالي إيرادات الميزانية العامة للحكومة المركزية وصل إلى 9.96 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار)، وهو ما يعادل 99.4% من الميزانية.

فيما بلغت نفقات الميزانية العامة 14.11 تريليون يوان، ما نسبته 97.9% من الميزانية المعدلة.

وبحلول نهاية مايو الماضي، حولت الصين مدفوعات بقيمة إجمالية تقارب 8.84 تريليونات يوان من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية هذا العام، وهو ما يشكل 86.6% من الميزانية السنوية.

وقال وزير المالية الصيني، إن الإدارات المالية الصينية ستركز في المستقبل على تنفيذ السياسات المالية، وتعزيز سبل العيش الأساسية، وتحسين إدارة ديون الحكومات المحلية.