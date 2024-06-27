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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إجمالي إيرادات الميزانية العامة للحكومة المركزية وصل إلى 9.96 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار)، وهو ما يعادل 99.4% من الميزانية.
فيما بلغت نفقات الميزانية العامة 14.11 تريليون يوان، ما نسبته 97.9% من الميزانية المعدلة.
وبحلول نهاية مايو الماضي، حولت الصين مدفوعات بقيمة إجمالية تقارب 8.84 تريليونات يوان من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية هذا العام، وهو ما يشكل 86.6% من الميزانية السنوية.
وقال وزير المالية الصيني، إن الإدارات المالية الصينية ستركز في المستقبل على تنفيذ السياسات المالية، وتعزيز سبل العيش الأساسية، وتحسين إدارة ديون الحكومات المحلية.
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