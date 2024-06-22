شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة حائل" تطرح 38 فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

تطوير منظومة الاستثمارات

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 عدداً من الفرص الاستثمارية، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي، أن الفرص الاستثمارية بلغت 38 فرصة، شملت 7 مجمعات تجارية، و4 محطات وقود، و 4 كشكات تجارية، و4 أراضٍ لإقامة حدائق عامة.وكذلك إنشاء وتشغيل محلين تجاريين، و3 مواقع متعدده الاستخدامات ، ومنتزهاً برياً ، وموقع مطعم ومقهى، إضافةً إلى سوق بيع المقتنيات القديمة، ومختبر مواد ومتابعة ضبط الجودة.وموقعاً استثمارياً " صالات لعرض السيارات "، وفندقين ، ونشاطين رياضيين ، وموقعين سكنيين ، ومكتب استعلامات.وبين آل علي، أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة ، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.ودعا الراغبين بالاستثمار للتواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".