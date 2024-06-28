شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية": هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بشرق الشنان في حائل والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.