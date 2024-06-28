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شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية": هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بشرق الشنان في حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ظهر اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024، عند الساعة 12:03:24، هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل، بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر. ووقعت على عمق 5.86 كم.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن الوضع مطمئن واقتصر على الإحساس بالهزة، ولم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.
وأوضح أبا الخيل أن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة، وتعمل على تحليل البيانات لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن الوضع مطمئن واقتصر على الإحساس بالهزة، ولم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.
طارق أبا الخيل
وأوضح أبا الخيل أن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة، وتعمل على تحليل البيانات لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.