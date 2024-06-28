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"المساحة الجيولوجية": هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بشرق الشنان في حائل

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عبدالعزيز العمري - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية ، ظهر اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024، عند الساعة 12:03:24، هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل، بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر. ووقعت على عمق 5.86 كم.
الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.6 درجة (اليوم)

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن الوضع مطمئن واقتصر على الإحساس بالهزة، ولم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.
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طارق أبا الخيل


وأوضح أبا الخيل أن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة، وتعمل على تحليل البيانات لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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