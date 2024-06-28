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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج مبشر.. جولات رقابية مكثفة على مناحل عسل المانجروف في الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت في محافظة رأس تنورة، ضمن مبادرة إنتاج عسل المانجروف 2024، أولى الجولات التفتيشية والرقابية الشاملة التي تستهدف المناحل والخلايا العضوية وتلك التي في طور التحول إلى عضوية على ساحل الخليج العربي.
وتهدف الجولة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى ضمان تطبيق اللائحة التنفيذية للزراعة وكافة الاشتراطات الزراعية العضوية في إنتاج هذا العسل الفريد.
وتشمل الجولة التفتيشية زيارة عدد من المناطق الحيوية في إنتاج عسل المانجروف، بما في ذلك صفوى وتاروت ودانه الرامس. وتركز الفرق الرقابية على التأكد من التزام المزارعين بالممارسات الزراعية المستدامة، واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية المعتمدة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للنحل.
وأكد أن هذه الجولة التفتيشية تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الإنتاج العضوي لعسل المانجروف، وتعزيز ثقة المستهلكين في هذا المنتج الوطني المتميز. مشيرا إلى أهمية أشجار المانجروف في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي وجودة الحياة المستدامة.
وأشار م. المرهون، إلى وضع المناحل بالقرب من أشجار المانجروف، بتسهيلات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشراكة الوطنية مع المؤسسات الحكومية، و”الغطاء النباتي“.
ويشرف على إنتاج عسل مانجرنوف عضوي بالتعاون مع إحدى شركات التوثيق العضوية المعتمدة من إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته، ذكر النحال علي العلي، إن موقع رأس تنورة للمناحل يحتوي على أكثر من 500 خلية، مشيرًا إلى أنه يمتلك 160 خلية عضوية منها بإشراف لجنة التفتيش العضوية الأولى في المملكة.
ومن ناحيته، شارك رئيس قسم التفتيش باحدى الشركات المختصة، م. ياسر سامي في زيارة ميدانية رقابية لموقع رأس تنورة للتفتيش وإصدار الشهادات طبقا لقانون الزراعة العضوية السعودي.
وتستهدف المنطقة الشرقية إنتاج 20 طنًا من عسل المانجروف عالي الجودة في الموسم الرابع، من خلال مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشهد مشاركة أكثر من 40 نحالًا بأربعة آلاف خلية نحل في 5 مواقع.
وتعتمد المبادرة على الاستفادة من أشجار المانجروف التي تنمو على ساحل الخليج العربي كمصدر طبيعي للغذاء للنحل، حيث تتميز هذه الأشجار بمقاومتها للحرارة والملوحة وتوفيرها لبيئة مثالية لإنتاج عسل مميز.
وتهدف الجولة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى ضمان تطبيق اللائحة التنفيذية للزراعة وكافة الاشتراطات الزراعية العضوية في إنتاج هذا العسل الفريد.
وتشمل الجولة التفتيشية زيارة عدد من المناطق الحيوية في إنتاج عسل المانجروف، بما في ذلك صفوى وتاروت ودانه الرامس. وتركز الفرق الرقابية على التأكد من التزام المزارعين بالممارسات الزراعية المستدامة، واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية المعتمدة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للنحل.
تعزيز الإنتاجوقال ممثل الزراعة العضوية بالمنطقة الشرقية م. عدنان المرهون: تأتي هذه الجولة في إطار جهود وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز جودة وسلامة إنتاج عسل المانجروف، والحفاظ على سمعته كمنتج طبيعي وصحي يتميز بقيمته الغذائية العالية. مشيرا إلى ان الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم المزارعين وتحفيزهم على تبني الممارسات الزراعية العضوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.
وأكد أن هذه الجولة التفتيشية تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الإنتاج العضوي لعسل المانجروف، وتعزيز ثقة المستهلكين في هذا المنتج الوطني المتميز. مشيرا إلى أهمية أشجار المانجروف في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي وجودة الحياة المستدامة.
وأشار م. المرهون، إلى وضع المناحل بالقرب من أشجار المانجروف، بتسهيلات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشراكة الوطنية مع المؤسسات الحكومية، و”الغطاء النباتي“.
عسل عضويوقال المهندس عميد ابو المكارم، إن مبادرة اليوم هي ”الرابعة“ لإنتاج عسل المانجرنوف على سواحل الخليج العربي بمحافظة رأس تنورة.
ويشرف على إنتاج عسل مانجرنوف عضوي بالتعاون مع إحدى شركات التوثيق العضوية المعتمدة من إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته، ذكر النحال علي العلي، إن موقع رأس تنورة للمناحل يحتوي على أكثر من 500 خلية، مشيرًا إلى أنه يمتلك 160 خلية عضوية منها بإشراف لجنة التفتيش العضوية الأولى في المملكة.
ومن ناحيته، شارك رئيس قسم التفتيش باحدى الشركات المختصة، م. ياسر سامي في زيارة ميدانية رقابية لموقع رأس تنورة للتفتيش وإصدار الشهادات طبقا لقانون الزراعة العضوية السعودي.
الاستفادة من أشجار المانجروفوأكد أن الزيارة تأتي للتأكد من تطبيق اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية السعودية مع قواعد ومعايير إنتاج العسل، مشيرًا إلى أن الإنتاج في رأس تنورة مبشر، وأن الموقع طبق شروط المبادرة بشكل جيد ما يبشر بإنتاج وفير.
وتستهدف المنطقة الشرقية إنتاج 20 طنًا من عسل المانجروف عالي الجودة في الموسم الرابع، من خلال مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشهد مشاركة أكثر من 40 نحالًا بأربعة آلاف خلية نحل في 5 مواقع.
وتعتمد المبادرة على الاستفادة من أشجار المانجروف التي تنمو على ساحل الخليج العربي كمصدر طبيعي للغذاء للنحل، حيث تتميز هذه الأشجار بمقاومتها للحرارة والملوحة وتوفيرها لبيئة مثالية لإنتاج عسل مميز.