شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى من الدنمارك الثلاثاء والجنازة بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

سيتم نقل جثمان مؤسس هلنان لإدارة الفنادق العالمية رجل الأعمال المصرى عنان الجلالي الثلاثاء من الدنمارك إلى القاهرة، حيث توفي هناك يوم الخميس الماضى.

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات حيث سيتم نقل جثمانه إلى القاهرة بعد غد.

كما سيتم إقامة صلاة الجنازة عليه ببمسجد المشير طنطاوى في القاهرة الجديدة بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024، وبحسب المعلومات ستكون الدفنة بمقابر العائلة بطريق السويس بجوار الرحاب بعد صلاة الجنازة، وسوف يقام العزاء في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء موافق 26-6-2024.

والفقيد هو مؤسس ورئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية، ورئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولى لرؤساء الجامعات بالدنمارك، مواليد 1947 بحى مصر الجديدة، وله حياة حافلة، فقد هاجر إلى النمسا في مطلع الستينات ومنها للدنمارك وكافح حتى وصل لمناصب عالمية، وحصل على لقب فارس العلم الدنماركي، وأشهر غاسل صحون أصبح مؤسس سلسلة فنادق عالمية.