شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آل منيف» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة (20:00) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ 250 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7.6 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (2) ريال عن كل سهم وبنسبة (20%) من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بالبدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء 20/12/1445 هـ الموافق 26/06/2024م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة الحوكمة، والموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة.

وشملت النتائج: الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على لائحة عمل لجنة الحوكمة.