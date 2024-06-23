شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم 47.64 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، ليصل إلى 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك اليوم وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليصل إلى 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.