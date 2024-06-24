شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل رسوم الإدارة في شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مشاركة المالية صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق مشاركة ريت.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير: 1446-01-02 الموافق 2024-07-08.

وأضافت أن التغير الحاصل هو: تعديل رسوم الإدارة في شروط وأحكام الصندوق.