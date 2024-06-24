الاقتصاد

تعديل رسوم الإدارة في شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل رسوم الإدارة في شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مشاركة المالية صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق مشاركة ريت.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير: 1446-01-02 الموافق 2024-07-08.
وأضافت أن التغير الحاصل هو: تعديل رسوم الإدارة في شروط وأحكام الصندوق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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