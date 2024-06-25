شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نفوذ» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الأول، المنعقد أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين (آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 280 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 9.6 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023، بواقع 20 هللة لكل سهم، ما يمثل نسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيبدأ توزيع الأرباح في 16 يوليو 2024.

