الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع مع مؤسسة البريد السعودي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مداورة مركز المعالجة التابع لقطاع العمليات - خدمات الدعم التشغيلي للعمليات مع مؤسسة البريد السعودي (سبل).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية، منوهة باستلام إشعار الترسية نهاية أمس الإثنين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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