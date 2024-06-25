شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع مع مؤسسة البريد السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مداورة مركز المعالجة التابع لقطاع العمليات - خدمات الدعم التشغيلي للعمليات مع مؤسسة البريد السعودي (سبل).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية، منوهة باستلام إشعار الترسية نهاية أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية، منوهة باستلام إشعار الترسية نهاية أمس الإثنين.