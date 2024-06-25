شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز 10 آلاف دولار.. ما سر التراجع الكبير في سعر بيتكوين؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتقد عدد من محللي عملة بيتكوين في الوقت الحالي أن يتجه سعرها إلى مستوى تراجع كبير دون 50 ألف دولار. وأدى تكرار فشل أو تراجع واخفاق البيتكوين في الاختراق فوق مستويات المقاومة الأعلى إلى تشكيل "نمط سعر القمة المزدوجة" والذي من الممكن أن يؤدي إلى "انخفاض حاد" إلى 50 ألف دولار، وفقًا لما قال به بعض محللي العملات المشفرة لموقع "كوينتيليجراف".. والسؤال الآن هو: لماذا انخفضت بيتكوين بكل هذا المبلغ في فترة قصيرة للغاية؟
ووفق ذلك يبدو أن السهم يتبع نموذج القمة المزدوجة من الناحية الفنية ويختبر حاليًا مستوى دعمه.
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وعادةً ما يتم حل هذا النمط عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط العنق مما قد يؤدي إلى انخفاض بمقدار يساوي المسافة بين القمتين وخط العنق.
قال ثيلين: "يجب أن يكون هذا التشكيل هو حالتنا الأساسية ما لم يحدث أمر ما أو عامل ما يغير ذلك حيث يمكن أن يؤدي هذا التشكيل بسهولة إلى انخفاض إلى 50 ألف دولار إن لم يكن 45 ألف دولار"، مضيفًا: "كما لاحظنا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية فإن نطاق التداول يعد مرحلة معقدة وغالبًا ما تتميز بعدة اختراقات كاذبة".
أردف ثيلين "تاريخيًا تركت تشكيلات القمة مستثمر التجزئة المتوسط عرضة للخطر مع تعرض العديد من العملات البديلة لهبوط كبير".
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وسبق وتكهن تجار العملات المشفرة البارزون بسعر البيتكوين بعد حدث النصف في 20 أبريل والذي أدى إلى خفض مكافآت المتداولين بنسبة 50٪ من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.
وقال مراقبون إن حركة سعر البيتكوين لا تزال مرنة وهي مرشحة للصعود بعد حدث النصف لعام 2016 ولهذا فمن الوارد أن تتحرك قيم العملة لأعلى مستويات الدورة السابقة.
ويشير هذا إلى أن الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار يمنح المشترين فرصة لشراء المزيد عند الانخفاضات قبل أن يدخل البيتكوين في "اتجاه صعودي مكافئ".
انخفاض حاد في بيتكوينأوضح مؤسس شركة "10 إكس ريسيرش" ماركوس ثيلين في مذكرة تحليلية :أن بيتكوين وصلت إلى مستوى ال60 ألف دولار تقريباً، عند 60078 دولار منخفضة بشدة عن ما حققته سابقًا من 63 و65 و 67 و 69 و70 ألف دولار وما فوق ذلك، هاوية بنحو عشرة آلاف دولار من القمة التي وصلتها.
ووفق ذلك يبدو أن السهم يتبع نموذج القمة المزدوجة من الناحية الفنية ويختبر حاليًا مستوى دعمه.
نمط القمة المزدوجةيتشكل نمط القمة المزدوجة عندما يصل السعر إلى قمتين متشابهتين مع انخفاض طفيف بينهما مع الحفاظ على الدعم فوق خط مشترك يُعرف باسم "خط العنق".
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وعادةً ما يتم حل هذا النمط عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط العنق مما قد يؤدي إلى انخفاض بمقدار يساوي المسافة بين القمتين وخط العنق.
تراجع بيتكوين أكثروبحسب ثيلين "قد يتحول سعر البيتكوين من نطاق التداول الحالي ما بين 60 ألف إلى 70 ألف دولار إلى تشكيل قمة أخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض أكثر حدة".
قال ثيلين: "يجب أن يكون هذا التشكيل هو حالتنا الأساسية ما لم يحدث أمر ما أو عامل ما يغير ذلك حيث يمكن أن يؤدي هذا التشكيل بسهولة إلى انخفاض إلى 50 ألف دولار إن لم يكن 45 ألف دولار"، مضيفًا: "كما لاحظنا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية فإن نطاق التداول يعد مرحلة معقدة وغالبًا ما تتميز بعدة اختراقات كاذبة".
أردف ثيلين "تاريخيًا تركت تشكيلات القمة مستثمر التجزئة المتوسط عرضة للخطر مع تعرض العديد من العملات البديلة لهبوط كبير".
التأثير المحتمل للانتخابات الأمريكيةوأضاف ثيلين أنه على الرغم من التأثير الإيجابي المحتمل للانتخابات الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من هذا العام فإن السعر لا يزال من الممكن أن يشهد "تصحيحًا أكثر حدة".
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وسبق وتكهن تجار العملات المشفرة البارزون بسعر البيتكوين بعد حدث النصف في 20 أبريل والذي أدى إلى خفض مكافآت المتداولين بنسبة 50٪ من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.
وقال مراقبون إن حركة سعر البيتكوين لا تزال مرنة وهي مرشحة للصعود بعد حدث النصف لعام 2016 ولهذا فمن الوارد أن تتحرك قيم العملة لأعلى مستويات الدورة السابقة.
إمكانات ارتفاع العملات المشفرةترى شركة " ريكيت كابيتال" أن هناك إمكانات كبيرة لمزيد من الحركة الصعودية في الأمد القريب لبيتكوين رغم إن السوق قد تجاوز مرحلة "الصعود السوقي" بنسبة 40% تقريبًا.
ويشير هذا إلى أن الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار يمنح المشترين فرصة لشراء المزيد عند الانخفاضات قبل أن يدخل البيتكوين في "اتجاه صعودي مكافئ".