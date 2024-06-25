شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة إلى 2.75% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس البنك المركزي المغربي اليوم، عن تخفيض نسبة الفائدة إلى 2.75 %، مع تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم من أجل عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش الأنشطة الاقتصادية.كما توقع البنك أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 2.8في المئة عام 2024، قبل أن يصل إلى 4.5 في المئة في 2025، بعد انتعاش طفيف في القيمة المضافة الزراعية.