الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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وكالات - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 533.24 نقطة، أو ما يعادل 1.39 %، ليصل إلى 39726.39 نقطة في الجلسة الصباحية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.76 نقطة، أو ما يعادل 0.64%، ليصل إلى 2805.13 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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