شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 533.24 نقطة، أو ما يعادل 1.39 %، ليصل إلى 39726.39 نقطة في الجلسة الصباحية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.76 نقطة، أو ما يعادل 0.64%، ليصل إلى 2805.13 نقطة.