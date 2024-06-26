شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تتغلب على عقوبات أمريكا وتتحول لقوة عظمى في سوق الهواتف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعيش شركة «هواوي» الصينية في خضم واحدة من أكثر عمليات العودة الكبيرة في تاريخ صناعة التكنولوجيا إثارة، بعدما اقتنصت صعوداً مذهلاً في وتيرة أعمالها وإنتاجياتها ومبيعاتها رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" العالمية.

قالت الشركة الصينية العملاقة إن أكثر من 900 مليون هاتف ذكي يستخدم الآن نظام تشغيلها الخاص هارمونس إو إس.

وعلى هامش مؤتمر للمطورين، قال ريتشارد يو رئيس مجموعة "هواوي كونسيومر بيزنس": "فعلنا في 10 سنوات ما فعله نظراؤنا الأوروبيون والأمريكيون في أكثر من 30 عامًا وحققنا نموذجنا الخاص المستقل التكنولوجي لنظام التشغيل". نظام «هارموني» من «هواوي» تم الكشف عن نظام هارموني والذي يسمى "هونج مينج" باللغة الصينية لأول مرة في عام 2019 بعد أشهر من إدراج شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية الأمريكية التي منعت الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا والبرمجيات لشركة التكنولوجيا الصينية دون ترخيص.

ولطالما ادعى صناع السياسة الأمريكيون أن شركة هواوي تشكل خطراً على الأمن القومي زاعمين أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم معدات الشركة للتجسس.

ونفت الشركة هذه الادعاءات مرارًا لكن هذا لم يمنع بعض حلفاء الولايات المتحدة - مثل المملكة المتحدة - من الحد من دور هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس في بريطانيا. عواقب الحظر الأمريكي منع الحظر الأمريكي شركات مثل "جوجل" من تزويد أجهزة هواوي الجديدة بإصدارها من نظام التشغيل آندرويد.

ووجهت هذه القيود ضربة قوية لطموحات الشركة الصينية في مجال الهواتف الذكية في ذلك الوقت حيث توقع بعض المحللين أن يصبح هاتف هواوي من الماضي. عودة «هواوي» لمسار الصعود لكن في الوقت الحالي تعود الشركة مرة أخرى إلى السوق بقوة تصعد بها إلى القمة.

كما أنها تغامر بالدخول في أعمال جديدة ففي العام الماضي أطلقت سيارة سيدان كهربائية لمنافسة طراز إس لشركة "تسلا" الأمريكية.

كما أن لديها طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. «إنفيديا» و «هواوي» اعتبرت "إنفيديا" الشركة الأكثر قيمة في العالم والتي تتنافس مع "مايكروسوفت" في وقت سابق من هذا العام هواوي كأفضل منافس في عدد من المجالات بما في ذلك إنتاج المعالجات التي تعمل على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال يو :"إن إطار الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة هواوي والذي يتكون من معالجات "إيه سيند" كان أكثر فعالية بمقدار 1.1 مرة في تدريب نماذج اللغات الكبيرة مقارنة بالنماذج الدولية السائدة" مصرحًا بذلك غير ذاكرٍ لأسماء المنافسين. وفي مجال الهواتف الذكية تبدو عودة هواوي أكثر قوة حتى الآن. ارتفاع مبيعات «هواوي» أضاف يو أن مبيعات الهواتف الذكية من هواوي ارتفعت بنسبة 72% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يؤكد طموحات الشركة للعودة إلى القمة على الرغم من القيود الأمريكية الصارمة.

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تصدر هواوي الهاتف الذكي مايت 60 برو اهتمامات المستهلكين منذ العام الماضي بعدما سعت الحكومة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات حول النموذج والذي يتضمن معالجًا متطورًا.

صدم ظهورها لأول مرة خبراء الصناعة الذين تساءلوا عن كيفية حصول الشركة على مثل هذه الرقائق بعد الجهود الشاملة التي بذلتها الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق. صافي أرباح «هواوي» ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 564٪ إلى 2.71 مليار دولار في الربع الأول لتأتي هذه القفزة القوية بعد أن سجلت أسرع نمو في الإيرادات منذ أربع سنوات في عام 2023 وذلك بفضل انتعاش قطاع الاستهلاك من الشركات الجديدة في مجالات عدة منها مكونات السيارات. منافسة «هواوي» و «آبل» تسعى الشركة أيضًا إلى اللحاق بـ"آبل" التي تعد من أكبر الشركات في العالم.

أثر نجاح هواتفها الذكية في الصين بشكل مباشر على شركة آبل وفقًا لبيانات من شركة "كاونتربوينت ريسيرش" في أبريل.

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تراجعت شركة آبل التي قادت سوق الهواتف الذكية في الصين بحصة تقترب من 20% في الربع الأول من عام 2023 إلى المركز الثالث في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وبلغت حصتها السوقية 15.7% بينما قفزت حصة هواوي إلى 15.5% من 9.3% في عام 2023.

بدأت مبيعات آيفون في الارتداد الصعودي مرة أخرى في شهر مايو بعد أن قامت الشركة بتخفيض الأسعار بقوة في أكبر أسواقها الخارجية في الصين.