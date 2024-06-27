شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تراجع مبيعات المساكن الجديدة إلى أقل مستوى منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، في ارتفاع الأسعار وفوائد التمويل العقاري.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، تراجعت مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3ر11% إلى ما يعادل 619 ألف مسكن سنويًا، وهو أقل مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.

كما جاءت المبيعات خلال الشهر الماضي أقل من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، في حين تراجعت المبيعات في مختلف المناطق الرئيسية بالولايات المتحدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل المبيعات حاليًا عند الحد الأدنى لنطاق تحركه خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى محدودية زخم السوق نتيجة نقص المعروض من المساكن ذات السعر المحتمل.

فائدة التمويل العقاري

وفي الوقت نفسه، تراجعت فائدة التمويل العقاري بحلول منتصف الشهر الحالي إلى أقل من 7% لأول مرة منذ مارس الماضي، لكنها ما زالت أعلى من ضعف معدل الفائدة في نهاية 2021.



وفي حين تقلص الأسعار المرتفعة شهية المشترين المحتملين، فإن زيادة المعروض تساعد في تعزيز القدرة على تحمل الأسعار بنسبة بسيطة.

متوسط أسعار المساكن

وتراجع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 9ر0% سنويًا إلى 4ر417 ألف دولار للمسكن.

وفي الوقت نفسه، زاد المعروض من المساكن إلى 481 ألف مسكن بما يكفي لتغطية الطلب لمدة 3ر9 شهر وفقًا للمعدلات الحالية.

وما زال معدل التغطية يرتفع منذ سجل 9ر6 شهرا في مايو الماضي.