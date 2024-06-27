شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة ريت» يعتزم الاستحواذ على عقار سكني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن زيادة قيمة الأصول عن طريق الاستحواذ على عمارة سكنية "مبنى الجوهرة السكني" مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل – مملوكة لطرف ذو علاقة – تقع في مدينة الرياض.

وتتطلب الإجراءات الحصول على موافقة كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية

ويستهدف الصندوق الاستحواذ على عمارة سكنية "مبنى الجوهرة السكني" مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بقيمة 46 مليون ريال، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، بحي النخيل في مدينة الرياض.

ونوهت بتأجير العقار بعد الاستحواذ على البائع لمدة خمس سنوات إلزامية بقيمة إيجارية سنوية بمبلغ 4 ملايين ريال، وعائد 8.7%

ويستهدف الصندوق تغطية هذا الاستحواذ من خلال إصدار وحدات جديدة لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق حسب شروط وأحكام الصندوق.

ونوهت باستكمال إجراءات زيادة إجمالي أصول الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية (تداول السعودية) ومالكي الوحدات وذلك لزيادة إجمالي أصول الصندوق عن طريق إصدار وحدات إضافية عينية لبائع العقار ونقدية للجمهور. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" بصفتها مدير صندوق الواحة ريت موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن زيادة قيمة الأصول عن طريق الاستحواذ على عمارة سكنية "مبنى الجوهرة السكني" مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل – مملوكة لطرف ذو علاقة – تقع في مدينة الرياض.وتتطلب الإجراءات الحصول على موافقة كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول السعودية)، ومالكي الوحدات، وأي متطلبات نظامية أخرى.ويستهدف الصندوق الاستحواذ على عمارة سكنية "مبنى الجوهرة السكني" مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بقيمة 46 مليون ريال، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، بحي النخيل في مدينة الرياض.ونوهت بتأجير العقار بعد الاستحواذ على البائع لمدة خمس سنوات إلزامية بقيمة إيجارية سنوية بمبلغ 4 ملايين ريال، وعائد 8.7%ويستهدف الصندوق تغطية هذا الاستحواذ من خلال إصدار وحدات جديدة لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق حسب شروط وأحكام الصندوق.ونوهت باستكمال إجراءات زيادة إجمالي أصول الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية (تداول السعودية) ومالكي الوحدات وذلك لزيادة إجمالي أصول الصندوق عن طريق إصدار وحدات إضافية عينية لبائع العقار ونقدية للجمهور.