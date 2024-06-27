شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخزف السعودي» توافق على زيادة رأس المال إلى مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) و الذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2024م. برنامج أسهم الموظفين شملت النتائج: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (320,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ونوهت بتمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. تعيين مراجع حسابات ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ 625 ألف ريال. تحويل الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (241,714,802) ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر رسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وكان رأس مال الشركة قبل الزيادة 800 مليون ريال، مقسما إلى 80 مليون سهم، فيما يصبح بعد الزيادة مليار ريال مقسما إلى 100 مليون سهم، بزيادة 25%.

وتهدف الشركة إلى رفع رأس مالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

‌ونوهت بزيادة رأس المال من خلال رسملة 200 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل 4 أسهم مملوكة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخزف السعودي لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

‌وفي حالة وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. بدء الإنتاج من مصنع بلاط البورسلان في يوليو ‌واستكملت الشركة جميع الأعمال الجوهرية بمصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان، والخاصة بتركيبات المكائن والمعدات بنسبة 100% وتم بدء مرحلة اختبارات التشغيل النهائية والانتهاء من الإعدادات اللازمة للإنتاج التجريبي.

ونوهت ببدء الإنتاج التجريبي والتجاري في شهر يوليو 2024.

وتعود الأسباب في تأخر بدء الإنتاج التجريبي والتجاري بأيام قليلة عما أعلن عنه سابقاً إلى التأخر في توريد وتركيب وتشغيل مصدر اللقيم (الغاز الطبيعي وكذلك الغاز الصناعي البديل).

وأشارت إلى أنه لا يوجد تغيير في نطاق عمل المشروع وتعمل الشركة على الحد من أي اثر جوهري ناتج عن التأخير والذي قد يؤثر على زيادة التكاليف المعتمدة للمشروع.

وأفادت بأنه لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.