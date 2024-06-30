بات منتخب سويسرا أول المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بتغلّبه اليوم السبت على نظيره الإيطالي بهدفين نظيفين في برلين.

وبصم كلّ من ريمو فريلر (37) وروبن فارغاس (46) على هدفي سويسرا.



واستهلّ طرفا المواجهة اللقاء بحذر شديد خوفاً من استقبال هدف مباغت قد يربك ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻤﺎ.



وكاد بريل إمبولو أن يفتتح النتيجة لسويسرا بعد انفراده بحارس مرمى إيطاليا جانلويجي دوناروما لكن الأخير تألّق وأنقذ الموقف (24).



ووقف مانويل أكانجي سداً منيعاً أمام تسديدة فيديريكو كييزا الذي توغّل عبر سلسلة من المراوغات داخل منطقة الجزاء (26).



وجاءت الدقيقة (37) بالنبأ السعيد للسويسريين إذ تمكّن ريمو فريلر من افتتاح النتيجة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لمست جانلوكا مانشيني وعجز دوناروما عن صدّها. الهدف جاء بعد تمهيد مميّز من روبن فارغاس.



وكاد فابيان ريدر أن يضاعف النتيجة من ركلة حرة مباشرة لكن براعة دوناروما حالت دون ذلك (45+1).



واستهلّ المنتخب السويسري الشوط الثاني بقوّة من خلال تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة رائعة لروبن فارغاس من داخل منطقة الجزاء لم يتمكّن المتألّق دوناروما من صدّها (46).



وكاد "منتخب الأتزوري" أن يذلّل الفارق بعد خطأ من المدافع فابيان شار في إبعاد الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر لحارس المرمى يان سومر (52).



وأهدر جانلوكا سكاماكا فرصة ذهبية لتقليص النتيجة لكن كرته انهالت على القائم الأيمن للحارس سومر (74).



ورغم محاولات الإيطاليين فقد بقيت النتيجة على حالها ليغادر حامل لقب البطولة القارية منافسات بطولة أمم أوروبا 2024™ من ثمن النهائي.



في المقابل تواصل حلم منتخب سويسرا، الذي أكّد حسن استعداداته للمسابقة العريقة وعروضه الملفتة في دور المجموعات، في تحقيق إنجاز تاريخي والمضي قدماً إلى أبعد حدّ ممكن في بطولة أمم أوروبا 2024™.



وتلاقي سويسرا في ربع النهائي المتأهّل من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا.



أرقام المواجهة



• تأهلت سويسرا إلى ربع النهائي في نهائيات متتالية لبطولة أمم أوروبا (خسرت 1-3 بركلات الترجيح أمام إسبانيا في يورو 2020)، بعد أن فشلت في التأهل من مجموعتها في ثلاث من مشاركاتها الأربع السابقة في المسابقة ( الوصول إلى دور الـ16 عام 2016).



• خسرت إيطاليا أول مباراة لها في الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة أمم أوروبا منذ نهائي 2012 ضد إسبانيا (0-4)، منهية سلسلة من 6 مباريات من هذا النوع دون هزيمة (ف3 ت3)، كما خسروا أكثر من مباراة في البطولة في دورة واحدة من بطولة اليورو لأول مرة.



• يعتبر هدف روبن فارغاس (45:27) لسويسرا ثاني أسرع هدف في الشوط الثاني من إحدى مباريات بطولة أمم أوروبا، بعد مارسيل كوراس لرومانيا ضد ألمانيا في يورو 1984 (45:21).



• بعد هزيمة إيطاليا، تم إقصاء حامل اللقب من دور الـ16 في كل من نهائيات بطولة أمم أوروبا الثلاث الأخيرة (خسرت البرتغال أمام بلجيكا في بطولة أمم أوروبا 2020 وخسرت إسبانيا أمام إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2016).



• تلقت شباك إيطاليا هدفاً واحداً على الأقل في ثماني مباريات متتالية في بطولة أمم أوروبا، وكرواتيا فقط هي التي تمتلك سجل أطول في المسابقة (10 مباريات).



• ساهم ريمو فريلر بـ4 أهداف (هدف و3 تمريرات حاسمة) في آخر 5 مباريات مع سويسرا في بطولة أمم أوروبا، بالتساوي مع الجورجي جيورجيس ميكوتادزي كأكثر من ساهما بأهدافٍ في البطولة.



• أصبح روبن فارغاس أول لاعب سويسري يسجل ويصنع هدفًا في مباراة خروج المغلوب في بطولة دولية كبرى (كأس العالم واليورو) على الإطلاق (منذ عام 1966)، في حين أنه ثاني لاعب يفعل ذلك لسويسرا في بطولة أمم أوروبا بعد ميشيل ايبيشر ضد المجر بالجولة الأولى.



• قام السويسري غرانيت تشاكا بتمرير 25 تمريرة كسر بها أحد الخطوط ضد إيطاليا، أي أكثر من ضعف أي لاعب آخر في المباراة، في حين أن توني كروس هو الوحيد الذي قام بتمريرات أكثر من هذا القبيل في مباراة في بطولة أمم أوروبا 2024 (في جميع مبارياته الثلاث حتى الآن).



(بي إن سبورت)