شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية» توقع عقدا مع وزارة الداخلية بـ30.65 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة «جروف فايف» توافق على تعديل لائحة سياسات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة «قمة السعودية »: تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية، اليوم، عقد مشروع تشغيل وصيانة شبكة الألياف البصرية التابعة لوزارة الداخلية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية 7 مارس 2024، فيما تبلغ قيمة المشروع نحو 30.650 مليون ريال.وأضافت أن مدة المشروع 36 شهرا، فيما يظهر الأثر المالي في الربع الثالث من عام 2024م وحتى الربع الثالث من عام 2027م.