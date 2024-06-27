الاقتصاد

«كير الدولية» توقع عقدا مع وزارة الداخلية بـ30.65 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية، اليوم، عقد مشروع تشغيل وصيانة شبكة الألياف البصرية التابعة لوزارة الداخلية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية 7 مارس 2024، فيما تبلغ قيمة المشروع نحو 30.650 مليون ريال.

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وأضافت أن مدة المشروع 36 شهرا، فيما يظهر الأثر المالي في الربع الثالث من عام 2024م وحتى الربع الثالث من عام 2027م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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