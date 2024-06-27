شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بحر العرب» توافق على عقد شراء مقر للشركة بـ59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات نتائج الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة 450,000 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) وعضو مجلس الإدارة هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة).

وتتمثل في شراء برج مكتبي مكون من 23 دور بمساحة إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية. وفقاً للشروط النظامية السائدة دون أي شروط تفضيلية .