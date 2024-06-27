الاقتصاد

«شور»: ترسية مشروع مع وزارة الثقافة بـ10 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع مع وزارة الثقافة بـ10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع اتفاقية إطارية مع وزارة الثقافة، لشراء ودعم الرخص الخاصة بالتطبيقات – المرحلة الثانية لمدة سنتين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع 10 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توفير رخص لتطبيقات وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها من خلال شراء وتجديد ودعم رخص تطبيقات وزارة الثقافة بناء على الاحتياج خلال مدة العقد.
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