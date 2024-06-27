شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة قطاع التشييد في منطقة اليورو بنسبة 13% عن الشهر الماضي ليسجل سالب 7%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قراءة مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة قطاع التشييد تعكس نتائج مسح آراء الشركات عن توقعاتها لمستويات إجمالي الطلبيات في القطاع واتجاهات التوظيف فيه. قطاع التشييد في الوقت نفسه فإن أي قراءة إيجابية للمؤشر تشير إلى نظرة مستقبلية موجبة للقطاع خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهر تقرير اقتصادي لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" نمو ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي بنسبة 2ر0% شهريا وانكماشه بنسبة 9ر0% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وسجلت المجر أكبر معدل نمو لناتج قطاع التشييد خلال نيسان/أبريل الماضي بمعدل 1ر11% ثم رومانيا بنسبة 8% وسلوفاكيا بنسبة 7ر7%، في حين كان أكبر تراجع من نصيب بلجيكا بمعدل 7ر3% وسلوفينيا 7ر2% وألمانيا 1ر2% شهريا.