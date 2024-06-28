شكرا لقرائتكم خبر عن خليك إيجابى.. بلغ عن سارقى التيار الكهربائى وساهم فى تقليل مدة تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 لقرائه، طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا على الشبكة الكهربائية وتتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال وتوقف السرقات يحافظ على حق المواطن فى الحصول على تيار مستقر، وفيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى:

1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx) ، وملء البيانات الآتية:-

أ‌- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.

ب‌- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.

ث‌- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.