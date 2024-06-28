الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بهبوط 0.40%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.