شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 82.6 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

التداول بالورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 82.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه ، بنسبة نمو بلغت 4.6%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة بلغت 5.11%، محققًا 27766.27 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " بنسبة 4.46% ليصل إلى 6194.17 نقطة، وأضاف مؤشر " إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقًا نحو 5.02% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 197.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.114 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 498 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.