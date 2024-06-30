شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «شمس» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المشروعات السياحية (شمس) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد مساء يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

وشملت النتائج: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

ومن ضمن النتائج: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

وتضمنت النتائج: تعيين مكتب مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها 180 ألف ريال.