شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «برغرايززر» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من 7 يوليو 2024، ومدتها 4 سنوات تنتهي في 6 يوليو 2028.

والأعضاء هم: محمد الرويغ، وسامي العبيد، ومحمد الشهيل، وزياد البراك، وجيمس هارتنشاتين.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

