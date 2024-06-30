شكرا لقرائتكم خبر مشروع فندقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الأمانة، أن المشروع يهدف إلى تنمية البنية التحتية واستقطاب المستثمرين وتحفيز الاستثمار وتنمية وتعزيز القطاع السياحي، موضحة أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 1080 م2، ويضم 28 موقف انتظار.
ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع فندقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.