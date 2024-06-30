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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع فندقي طرحته أمانة المدينة المنورة، موضحة أنه يعد فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة الفندق في حي المبعوث شرق المدينة المنورة.

وبينت الأمانة، أن المشروع يهدف إلى تنمية البنية التحتية واستقطاب المستثمرين وتحفيز الاستثمار وتنمية وتعزيز القطاع السياحي، موضحة أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 1080 م2، ويضم 28 موقف انتظار.

ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.