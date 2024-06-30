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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أداة حساب الغازات الدفيئة أطلقها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - وفقا للمعايير الدولية وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. وأوضح المجلس العام للبنوك أن هذه الأداة تمثل خطوة استباقية نحو تحقيق الاستدامة والعمل المناخي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وأكد المجلس أن إدارة انبعاثات غازات الدفيئة إجراء ضروري لضمان التصدي الفعال لعملية تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ما يقتضي توفر قياسات للانبعاثات تتسم بالشمول والشفافية والدقة والقياس الفوري. وأضاف «تمثل هذه الأداة إحدى المبادرات المندرجة تحت وثيقة الاستدامة الصادرة عن منظمات البنى التحتية للمالية الإسلامية، والمعتمدة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والتي تسعى لمعالجة تحديات المناخ بشكل فعال في القطاع المالي الإسلامي».

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