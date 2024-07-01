شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ«الصقر للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الصقر للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 26/12/1445هـ الموافق 02/07/2024م.
وقالت تداول: إن فترة التداول تنتهي في يوم الثلاثاء 03/01/1446هـ الموافق 09/07/2024م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الأحد 08/01/1446هـ الموافق 14/07/2024م.
وأضافت أن للحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق يجب زيارة الرابط هنا.
ونوهت بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.
وأتاحت معلومات عن حقوق الأولوية المتداولة عبر زيارة الرابط هنا.
وقالت تداول: إن فترة التداول تنتهي في يوم الثلاثاء 03/01/1446هـ الموافق 09/07/2024م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الأحد 08/01/1446هـ الموافق 14/07/2024م.
وأضافت أن للحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق يجب زيارة الرابط هنا.
ونوهت بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.
وأتاحت معلومات عن حقوق الأولوية المتداولة عبر زيارة الرابط هنا.