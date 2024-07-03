4 "خوالد" بحركة المحافظين الجديدة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:
شهدت حركةُ المحافظين بعد اعتمادها اليوم الأربعاء وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية تعيينَ عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين.
وشملت الحركة 4 محافظين باسم "خالد"؛ وهم:
1- خالد محمود عبد الحليم عبد العال، محافظًا لقنا.
2- اللواء خالد مبارك حسين بكري، محافظًا لجنوب سيناء.
3- اللواء خالد شعيب محمود حسين، محافظًا لمطروح.
4- اللواء خالد مجاور محمد، محافظًا لشمال سيناء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلِّف رسميًّا بالتشكيل الحكومي الجديد، وكذلك حركة المحافظين، من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي.
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