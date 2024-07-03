الغلاء ومستوى المعيشة.. رئيس حزب الوفد: هذه مطالبنا من الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي السابق إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومحاربة الغلاء يجب أن تكون أولى أولويات الحكومة الجديدة .

وأوضح عبدالسند يمامة خلال تصريحاته لمصراوي أن هناك العديد من المشكلات التي يتعرض لها المواطن المصري خلال رحلة حياته المعيشية أبرزها غلاء الأسعار و التضخم الذي يضرب مختلف الأسواق منوها بأنه يجب أن يعي كل عضو بالحكومة بأنه في منصب سياسي يحتم عليه العمل بشكل مستمر لتلبية متطلبات الشعب.

وتابع يمامة قائلا: إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يتطلب إجراءات إصلاحية لعدة محاور أبرزها الصحة والتعليم وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والتي من شأنها أن ترفع معدلات الإنتاج وتقضي على البطالة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن التشكيل الحكومي الجديد بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي

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