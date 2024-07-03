موعد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد انتهاء دور المجموعات فجر اليوم الأربعاء.

وتعادل منتخب البرازيل أمام كولومبيا 1-1، بينما حقق منتخب كوستاريكا الفوز على باراجواي، بنتيجة 2-1، في ختام مباريات دور المجموعات.

المتأهلين لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024

وتأهل لدور الـ 8 من المسابقة القارية كل من؛ الأرجنتين – كندا – فنزويلا – الإكوادور – أوروجواي – بنما – كولومبيا – البرازيل.

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جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 والمواعيد بتوقيت القاهرة

تبدأ منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة الأرجنتين والإكوادور، فجر الجمعة 5-7-2024، في تمام الساعة الرابعة.

وفي ثاني مباريات ربع النهائي، ستكون يوم السبت 6 يوليو 2024، بإقامة مواجهة كندا وفنزويلا، في تمام الرابعة.

ويسدل الستار على مواجهات دور الثمانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد 7-7-2024، إذ يلعب كولومبيا ضد بنما، في الواحدة، ويلعب البرازيل ضد أوروجواي، في تمام الرابعة فجرا.