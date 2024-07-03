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موعد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

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كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد انتهاء دور المجموعات فجر اليوم الأربعاء.

وتعادل منتخب البرازيل أمام كولومبيا 1-1، بينما حقق منتخب كوستاريكا الفوز على باراجواي، بنتيجة 2-1، في ختام مباريات دور المجموعات.

المتأهلين لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024

وتأهل لدور الـ 8 من المسابقة القارية كل من؛ الأرجنتين – كندا – فنزويلا – الإكوادور – أوروجواي – بنما – كولومبيا – البرازيل.

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جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 والمواعيد بتوقيت القاهرة

تبدأ منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة الأرجنتين والإكوادور، فجر الجمعة 5-7-2024، في تمام الساعة الرابعة.

وفي ثاني مباريات ربع النهائي، ستكون يوم السبت 6 يوليو 2024، بإقامة مواجهة كندا وفنزويلا، في تمام الرابعة.

ويسدل الستار على مواجهات دور الثمانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد 7-7-2024، إذ يلعب كولومبيا ضد بنما، في الواحدة، ويلعب البرازيل ضد أوروجواي، في تمام الرابعة فجرا.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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