موتسيبي يحدد مكان السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عرضين لاستضافة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك، والمقرر له خلال أسابيع.

وحقق الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، فيما توج الزمالك بالكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي.

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وحسب تقارير صحفية فقد تلقى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي عرضان أحدهما من السعودية والآخر من قطر؛ وذلك من أجل استضافة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة بين الاهلي والزمالك.

وأضافت التقارير: “باتريس موتسيبي هو من سيحدد مكان السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك خلال الشهر الجاري”.

وتابعت: “باتريس موتسيبي أطلع المكتب التنفيذي على العرضين السعودي والقطري خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي، وهم تركوا له اختيار المكان، على أن يتم تحديد الموعد من قبل لجنة المسابقات”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف في وقت سابق عن نية الكاف في رفع العرض لاستضافة السوبر الإفريقي إلى 4 مليون دولار بدلًا من 2 مليون دولار.